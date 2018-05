Eurozapping : le Royaume-Uni commémore l'attentat de Manchester, un Belge condamné à mort...

Il y a un an, un attentat suicide à la fin d'un concert d'Ariana Grande à Manchester faisait 22 victimes. La plus jeune n'avait que 8 ans. Son père se souvient : "Perdre sa fille change la vie pour toujours. Ce ne sera plus jamais pareil". Mardi 22 mai, le pays s'est recueilli. Theresa May et le prince William ont tenu à accompagner les familles.

La Suède se prépare au pire

La peine capitale pour un terroriste belge. Sur des vidéos, il avait menacé la Belgique et la France d'attentats meurtriers. En 2014, il était parti combattre avec Daech en Irak. Un tribunal irakien vient de le condamner à mort par pendaison. Il a un mois pour faire appel. Les autorités belges sollicitent la perpétuité.

Les autorités suédoises publient un livret sur les gestes qui sauvent en cas de guerre ou de catastrophes naturelles. Il faut remplir son réfrigérateur et stocker de l'eau par exemple. Le livret, édité à cinq millions d'exemplaires, sera envoyé à tous les foyers de Suède.

