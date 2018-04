Un premier avion de diplomates russes expulsés des Etats-Unis est arrivé à Moscou

Ces retours s'inscrivent dans le cadre d'une grave crise diplomatique entre la Russie et plusieurs pays occidentaux, à la suite de l'empoisonnement d'un ancien agent russe au Royaume-Uni.

Un premier avion transportant des diplomates russes expulsés des Etats-Unis est arrivé dimanche à l'aéroport moscovite de Vnoukovo, dimanche 1er avril, selon un journaliste de l'AFP. L'avion, un Il-96, transportait 46 diplomates russes et leurs familles, selon l'agence étatique Tass. Un deuxième avion de diplomates expulsés était attendu à Moscou plus tard dans la journée de dimanche.

La veille, une cinquantaine d'hommes, femmes et enfants ont été vus quitter en début d'après-midi l'enceinte de l'ambassade de Russie à Washington à bord d'un autocar, qui s'est dirigé vers l'aéroport. Familles comprises, 171 personnes devaient quitter les Etats-Unis dans la journée et le gouvernement russe a fourni deux avions pour leur transport, dont l'un fera une brève escale à New York.

Une grave crise diplomatique entre la Russie et les alliés du Royaume-Uni

Ces retours s'inscrivent dans le contexte d'une grave crise diplomatique entre la Russie et de nombreux pays occidentaux, à la suite de l'empoisonnement d'un ancien agent russe – Sergueï Skripal, au Royaume-Uni. Les Etats-Unis ont annoncé le renvoi de 48 diplomates russes attachés à l'ambassade de Russie à Washington et de 12 autres travaillant à la mission russe à l'ONU. Ils ont également décrété la fermeture du consulat russe à Seattle. Plus de 150 diplomates russes ont été expulsés au total, avec ceux de l'Union européenne et de l'Otan.

Des employés américains du consulat des Etats-Unis à Saint-Pétersbourg (Russie) retirent le drapeau, samedi 31 mars 2018. (OLGA MALTSEVA / AFP)

Moscou, de son côté, a annoncé l'expulsion d'au moins 121 diplomates d'autres pays en poste en Russie, dont 60 pour les Etats-Unis qui doivent également fermer leur consulat à Saint-Pétersbourg.