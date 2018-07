La famille de la Britannique empoisonnée au Novitchok demande "d'arrêter de spéculer sur ce qui lui est arrivé"

La famille de la Britannique Dawn Sturgess, décédée dimanche 8 juillet après avoir été contaminée à l'agent innervant Novitchok, s'est dite mardi "anéantie" par la mort de la quadragénaire, qui avait "le cœur sur la main". "On se rappellera toujours de Dawn comme une bonne âme, généreuse parfois jusqu'à l'excès", a déclaré sa famille dans un communiqué diffusé par la police britannique.

"Elle aurait fait n'importe quoi pour qui que ce soit, et ceux qui ont connu Dawn savent qu'elle aurait donné son dernier penny à quelqu'un dans le besoin", a-t-elle ajouté, s'exprimant pour la première fois depuis le décès de cette Britannique de 44 ans, dimanche soir à l'hôpital de Salisbury (sud-ouest de l'Angleterre).

Sa famille a aussi demandé d'"arrêter de spéculer sur Dawn et ce qui lui est arrivé". La principale hypothèse de la police est que le poison incriminé est lié à l'attaque essuyée avec le même puissant agent neurotoxique début mars par l'ex-agent double russe, Sergueï Skripal, et sa fille, Ioulia, à Salisbury.

La police cherchait toujours à découvrir mardi "quand et où" le couple d'anciens sans-abri a été exposé à "une forte dose" de Novitchok, possiblement après avoir manipulé un objet contaminé. Elle passait au peigne fin plusieurs endroits qu'il a fréquentés, à Salisbury et dans la ville voisine d'Amesbury, où Charlie Rowley, son compagnon, avait un appartement. Sur Twitter, la police du comté de Wiltshire a indiqué avoir enlevé lundi soir, dans le cadre de l'enquête, une voiture à Swindon, ville située à une soixantaine de kilomètres de Salisbury. Le véhicule appartiendrait à un urgentiste.

We have arranged the transportation of a car from an address in Swindon this evening in relation to the on-going incident in #Amesbury. The public should not be alarmed by this. Those involved have the training & expertise to safely remove the vehicle. 1/2 pic.twitter.com/BruH9i06f9