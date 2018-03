Ex-espion russe empoisonné : la Russie riposte aux sanctions occidentales

La Russie continue de clamer son innocence dans la tentative d'assassinat de Sergueï Skripal, l'ex-espion russe réfugié en Angleterre, et de sa fille et parle de provocations. Moscou promet de rendre coup pour coup contre les États-Unis, le pays qui frappe le plus fort avec l'expulsion annoncée de soixante diplomates russes et la fermeture du consulat de Seattle. L'expulsion du même nombre de diplomates américains est attendue et la fermeture d'un ou deux consulats américains en Russie.

Macron toujours attendu en mai

Même punition réciproque concernant l'UE. La France sait déjà que quatre des membres de son ambassade à Moscou vont devoir plier bagage et quitter la Russie. Mais cela ne devrait pas mettre en péril la visite prochaine en Russie du président français Emmanuel Macron les 24 et 25 mai à Moscou et à Saint-Pétersbourg, conclut le journaliste de France 3 Dominique Derda en direct de Moscou.

