Eurozapping : le gouvernement britannique renonce à baisser les impôts des plus riches

Le gouvernement britannique a fait machine arrière sur la baisse d'impôts pour les plus riches. Dimanche 2 octobre, à la grande messe des conservateurs, à Birmingham (Royaume-Uni), il n'était pourtant pas question de renoncer à cette baisse. La Première ministre Liz Truss s'engageait avec un "oui" ferme et définitif. Mais son ministre des Finances a fait volte-face, lundi 3 octobre. "On a décidé ensemble de renoncer à baisser le taux des impôts pour les plus aisés", a déclaré Kwasi Kwarteng. Désormais, le malaise gagne même les conservateurs. Des voix dissonantes dans le parti commencent à s'inquiéter de la capacité de la Nouvelle Première ministre à gérer le pays.

La France pourrait prêter main forte à la Norvège

De son côté, la Norvège renforce la sécurité autour de ses installations énergétiques. Depuis lundi 3 octobre, l'armée s'est déployée pour protéger les sites pétroliers et gaziers norvégiens. La semaine dernière, des drones suspects se sont approchés jusqu'à 50 mètres des installations. L'État ne veut pas dévoiler le nombre de militaires impliqués. La France pourrait prêter main forte à la Norvège.