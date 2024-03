Eurozapping : le gouvernement britannique annonce des baisses d'impôts, malgré la récession

Comme chaque soir, le JT du 23h info fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du mercredi 6 mars.

Jeremy Hunt, le ministre britannique des Finances, a annoncé au Parlement des baisses d'impôts, mercredi 6 mars. "À partir du 6 avril, les cotisations sociales des salariés seront réduites. Elles passeront de 10 à 8%", a-t-il déclaré. Les opinions des Britanniques sont partagées. "Si on donne plus d'argent aux gens, ils peuvent le dépenser comme ils veulent", estime une femme. "Je préfère qu'il n'y ait pas de baisses d'impôts, et plus d'investissement dans les services publics", confie un homme.



Les Irlandais vont se prononcer par référendum

En Irlande, une journée de la femme pour changer la Constitution. Vendredi 8 mars, les Irlandais vont se prononcer par référendum. "Nous voulons supprimer des termes archaïques et dépassés", explique Catherine Cox, porte-parole de Family Carers Ireland. Le terme du mariage pourrait être remplacé par "relation durable". La Constitution irlandaise date de 1937. Depuis, la place des femmes a bien évolué.