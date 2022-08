Eurozapping : la Finlande voit le gaz russe partir en fumée, les postiers en grève au Royaume-Uni

En Finlande, une partie du gaz russe serait brûlé. Au Royaume-Uni, les postiers font grève et réclament des meilleurs salaires.

En pleine crise de l’énergie, la Finlande voit le gaz russe partir en fumée. À une quarantaine de kilomètres de l’usine de gaz russe de Portovaya, un Finlandais a filmé une flamme ininterrompue. L’image intrigue les spécialistes qui estiment que l’équivalent de 10 millions d’euros sont brûlés chaque jour. Du gaz qui, avant, aurait été exporté vers l’Allemagne. Portovaya est situé à proximité du gazoduc Nord Stream 1. Si torcher du gaz est courant, s’agit-il d’une conséquence du conflit en Ukraine ou d’un problème technique ? Jusqu’ici, Gazprom a refusé de répondre.

La Suisse prend ses dispositions face au possible manque de gaz cet hiver

En Suisse, si le gaz vient à manquer à cet hiver, un plan d’urgence prévoit déjà que plusieurs infrastructures comme les centres de loisirs, les piscines ou les centres de fitness seront les premières impactées. Après les restrictions liées au Covid-19, un nouveau coup dur pourrait toucher le secteur qui demande déjà à être indemnisé.

Les postiers sont en colère au Royaume-Uni. Plus de 100 000 personnes font grève et exigent de meilleurs salaires car l’inflation dépasse les 10% et la facture d’électricité devrait doubler à la rentrée. Se sentant floués, les salariés prévoient déjà de nouveaux débrayages.