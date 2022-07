Eurozapping : des incendies ravageurs en Espagne et une exposition exceptionnelle sur la reine au Royaume-Uni

En Espagne, le bilan des incendies est très lourd. Dans le nord du pays, plus de 30 000 hectares ont brûlé ces derniers jours. Un village n'a pas été épargné par les flammes, et des centaines d'habitants ont été évacués en urgence. Dans les centres d'accueil, ils ont le sentiment d'avoir échappé au pire. La situation reste critique, car les fortes températures et les vents tourbillonnants pourraient provoquer d'autres départs de feux dans les prochaines heures.



Une exposition exceptionnelle sur Elizabeth II

En Turquie, trois Iraniens soupçonnés de préparer des attaques contre des ressortissants israéliens ont été interpellés à Istanbul (Turquie). Il y a un mois, quatre Iraniens avaient été arrêtés pour les mêmes raisons. Israël a salué la bonne coopération diplomatique et sécuritaire avec les autorités turques. Au Royaume-Uni, le palais de Buckingham est ouvert au public pour une exposition exceptionnelle sur Elizabeth II. L'occasion pour les visiteurs de découvrir des dizaines de photos inédites de la reine.