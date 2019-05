Eurozapping : arrestations tendues au Kosovo, trucage géant en Espagne

Tension au Kosovo après une opération policière. Des routes sont bloquées par la minorité serbe. Elle accuse l'autorité kosovare de s'en prendre à sa communauté. L'affaire a commencé avec l'arrestation d'une quinzaine de personnes, dont des Serbes, soupçonnés de liens avec le crime organisé. "Nous voulons faire régner l'ordre, pas nous attaquer à une communauté en particulier", a déclaré Hashim Thaci, président du Kosovo.

Les assureurs britanniques n'en peuvent plus

L'Espagne traque les matchs de football truqués. Raul Bravo, l'ex-international du Real Madrid, mais aussi des dirigeants de clubs de haut niveau, ont été arrêtés. Ils auraient organisé un système de trucage de matchs. Neuf clubs de l'élite ont été perquisitionnés.

Le nombre de vols de voitures explose en Grande-Bretagne. De plus en plus, des voleurs prennent le contrôle des véhicules à distance. Une hausse de 22% qui alarme les assureurs. "Nous demandons aux fabricants de voitures de trouver des solutions plus efficaces pour lutter contre les méthodes sophistiquées de ces criminels", déclare Malcolm Tarming de l'association des assureurs britanniques.