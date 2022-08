Eurostar : plusieurs centaines de voyageurs bloqués sous la Manche pendant plusieurs heures

Près de 400 passagers ont vécu une soirée cauchemardesque, mardi 23 août, en voulant traverser la Manche via l'Eurostar. Une panne a affecté le service et ils se sont retrouvés bloqués. Ils ont dû être évacués par les galeries de service.

Un décor de science-fiction, câbles apparents et kilomètres de galeries. Dans les entrailles du tunnel sous la Manche, bagages en main, des familles ont dû être évacuées d'un train, déjà bloqué depuis quelques heures. 400 passagers ont vécu cette expérience après une panne sur la ligne Eurostar qui relie la France à l'Angleterre, mardi 23 août. Des heures d'angoisse pour certains. Dehors, la situation n'était pas plus enviable. D'immenses files d'attente de personnes attendant dans la confusion se sont formées.



"C'était horrible"

"Ils nous ont laissé trois heures dans le terminal sans informations et de plus en plus de voyageurs arrivaient", raconte Claire Strak, une voyageuse britannique bloquée. "Il n'y avait plus assez de place pour se garer. C'était horrible", ajoute-t-elle. Une attente qui est grimpée jusqu'à six heures pour certains voyageurs qui recevront une compensation assure la compagnie. Le service a repris normalement mercredi matin.