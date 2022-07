Euro féminin 2022 : une ferveur mitigée à Manchester trois jours après l’ouverture

Trois jours après l’ouverture de l’Euro féminin 2022 à Manchester, Haily,10 ans, et son papa Stewart sont toujours émerveillés de leur soirée au stade. "L’Angleterre a gagné et tout le monde était très heureux !", sourit la petite fille. "L’ambiance était géniale, confirme son père. Il y avait plein d’enfants, tout le monde a passé un moment super et je n’avais jamais vu autant d’hommes !"

>> Euro 2022 : décriées, molestées... Dès 1881, des pionnières britanniques se sont battues pour ouvrir le football aux femmes

Sydney, elle, est venue de Brighton pour assister à la victoire des Lionnesses anglaises. Cette adolescente de 17 ans joue milieu de terrain et est fière de voir ses idoles encouragées :

"On sent que cela prend de l’importance et c’est super de voir ça ! C’est aussi parce qu’on a une super équipe et on espère gagner !" Sydney à franceinfo

Le Portugal affronte samedi 9 juillet la Suisse à 18 heures et les Pays Bas, tenantes du titre, s’opposent à la Suède, avant l’entrée en lice des françaisesle lendemain face à l’Italie. Et si les records d’affluence sont battus dans les stades outre-manche – 67 000 spectateurs à Manchester mercredi pour le match d’ouverture - la ferveur sur place est plutôt mitigée.

Dans les magasins de sport, pas de maillot féminin

Ainsi, en parcourant les rayons de quatre magasins de sport de l’hypercentre de Manchester, aucune trace de maillot de la sélection, ni d’aucun maillot féminin. Et quand on traîne devant l’antre du football, le stade d’Old Trafford, les supporters mancuniens sont moins emballés. "Oui, j’ai regardé le match c’était intéressant, je regarderai peut-être le suivant", glisse l’un d’eux. "Oui je suis au courant de l’Euro, j’ai vu sur YouTube et j"ai lu des choses là-dessus, mais c’est vrai que je suis plus les hommes", concède un autre.

Lucy, elle, pourtant issue d’une famille fan de foot, vient de découvrir l’existence de l’Euro. "J’ai vu une affiche à l’instant mais c’est la première que je vois ici à Manchester", explique-t-elle.

"Je trouve que c’est dommage qu’il n’y ait pas plus de publicité comme pour un match d’homme. Si cela avait été les hommes, il y en aura eu des tartines à la télé, à la radio sur Internet…" Lucy à franceinfo

"C’est injuste pour les joueuses qui ont travaillé aussi dur que les hommes mais qui n’ont pas la même reconnaissance", conclut-elle. Reste donc trois semaines pour que cet Euro, qui promet un niveau plus relevé que jamais et des records d’affluence, convertisse de nouveaux investisseurs, et donc de nouveaux fans.