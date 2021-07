Euro 2021 : Boris Johnson dénonce les insultes racistes qui ont visé des joueurs anglais

"Cette équipe d'Angleterre mérite d'être traitée en héros, et pas d'être victime d'insultes racistes sur les réseaux sociaux." Au lendemain des propos racistes qui ont visé plusieurs joueurs noirs de l'équipe d'Angleterre, battue en finale de l'Euro par l'Italie, le Premier ministre britannique Boris Johnson a dénoncé lundi 12 juillet des propos inacceptables sur lesquels la police a ouvert une enquête. "Les responsables de ces abus effroyables devraient avoir honte d'eux-mêmes", a écrit sur Twitter le Premier ministre.

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.



Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves. — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 12, 2021

De son côté, la Fédération anglaise de football s'est dite "consternée" et "dégoûtée" par les propos racistes publiés sur les réseaux sociaux à l'encontre de Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, trois joueurs qui ont manqué leur tir au butà l'issue de la prolongation. "Nous sommes dégoûtés de voir que des membres de notre équipe, qui ont tout donné cet été, ont été soumis à des agressions discriminatoires en ligne après le match de ce soir", regrette-t-elle sur Twitter.

We’re disgusted that some of our squad – who have given everything for the shirt this summer – have been subjected to discriminatory abuse online after tonight’s game.



We stand with our players ❤️ https://t.co/1Ce48XRHEl — England (@England) July 12, 2021

Les trois joueurs, entrés en cours de rencontre, ont manqué leur tir au but, scellant la défaite de l'Angleterre face à l'Italie et brisant ainsi le rêve de tout un pays qui espérait décrocher un deuxième titre majeur, 55 ans après son succès à domicile durant la Coupe du monde 1966. La police de Londres a annoncé qu'elle était "en train d'enquêter" sur ces publications "insultantes et racistes" en ligne.

Le football anglais est confronté depuis plusieurs mois à un phénomène de racisme en ligne visant des joueurs après la défaite de leur club ou après des performances décevantes. En mai, la Fédération avait ainsi appelé le gouvernement britannique à légiférer sans tarder pour obliger les réseaux sociaux à agir contre les insultes en ligne ayant déjà visé par le passé Marcus Rashford.