Royaume-Uni : foule et émotion pour les obsèques d'une fillette tuée dans l'attaque de Southport

Des centaines de personnes se sont rassemblées, dimanche 11 août, dans l'émotion à Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre, pour les obsèques d'une fillette de neuf ans tuée dans l'attaque au couteau à l'origine d'une semaine d'émeutes d'extrême-droite au Royaume-Uni. La foule massée le long des rues a applaudi au passage du petit cercueil blanc transportant la dépouille d'Alice da Silva Aguiar dans un carrosse tiré par deux chevaux blancs.

Proches et responsables locaux ont assisté avec les parents de la fillette à une cérémonie religieuse dans une église catholique de cette petite ville côtière proche de Liverpool traumatisée. Le public avait été appelé à se venir habillé en blanc, suivant une tradition portugaise, la famille de la victime étant originaire de l'archipel de Madère. Des rubans roses et des ballons avaient été accrochés aux lampadaires sur l'itinéraire du cortège funèbre. La cérémonie, retransmise à l'extérieur par hauts parleurs incluait des prières et des discours, comme celui de la directrice de l'école de la fillette, Jinnie Payne.

Une vie "brisée"

L'attaque au couteau a eu lieu le 29 juillet lors d'un cours de danse avec pour thème les chansons de Taylor Swift. Les deux autres victimes tuées sont Bebe King, six ans, et Elsie Dot Stancombe, sept ans, tandis qu'ont été blessés huit enfants et deux adultes qui tentaient de les protéger, tous sortis de l'hôpital. Les parents de Bebe, Lauren et Ben King, ont fait savoir samedi dans un communiqué que leur vie avait été "brisée" par la mort de leur fille "dans un acte de violence inimaginable". Ils ont révélé que leur fille aînée, Genie, avait assisté à l'attaque et réussi à s'échapper.

Ce triple meurtre a été suivi d'une semaine de violences racistes et islamophobes dans toute l'Angleterre, ainsi qu'en Irlande du Nord, attisées par des agitateurs d'extrême droite sur fond de rumeurs en ligne sur le suspect, présenté initialement comme un demandeur d'asile musulman. Il s'agit en fait d'un adolescent de 17 ans, Axel Rudakubana, né à Cardiff, au Pays de Galles, dans une famille, selon des médias, originaire du Rwanda.