Embouteillages à la frontière : le port britannique de Douvres accuse la France de "ruiner" les vacances

La France pointée du doigt. Le port britannique de Douvres a accusé vendredi 22 juillet les autorités françaises de "ruiner les vacances" de nombreuses familles en raison d'un nombre insuffisant de personnel douanier, entraînant d'énormes files d'attente dans la ville du sud-est de l'Angleterre. "Le personnel (français) est insuffisant et loin de ce qui est nécessaire pour assurer un premier week-end d'été fluide", a précisé le port de Douvres dans un communiqué.

"Les douanes françaises nous ont laissé tomber ce matin", a regretté le directeur du port, Doug Bannister, sur la BBC (article en anglais), évoquant un "incident critique". Il a conseillé aux passagers de "s'abstenir de venir au port pour le moment" en raison de gigantesques files d'attente, avec touristes et camions de marchandises bloqués sur les routes de la région. Un opérateur de ferries réalisant des trajets Douvres-Calais a aussi conseillé aux voyageurs sur Twitter de prévoir au moins quatre heures pour l'embarquement et le contrôle aux frontières.

DOVER PORT IMPORTANT | Please allow 4 hours to complete the check in process & border controls at the Port. Please be rest assured that upon arrival at check-in, we will accommodate you onto the next available sailing pic.twitter.com/x28WV20Zuo