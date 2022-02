Elizabeth II : 70 ans de règne et des Britanniques toujours autant conquis

Elle est la monarque au règne le plus long de l’histoire de l’Angleterre. Elizabeth II veille sur ses sujets depuis 70 ans. À Londres, beaucoup la décrivent comme une mère, une grand-mère pour la Nation. C’est une personnalité respectée même dans les nations du Royaume-Uni traversées par un vent d’indépendance comme l’Écosse. Ses valeurs morales sont toujours saluées dans les rues de Glasgow.



Le même engouement suscité

Elizabeth II séduit aussi par son style. Sobre dans son comportement et unique sur le plan vestimentaire. Elle porte des sacs à main de la même marque depuis plus de 40 ans. Même si ses apparitions se font de plus en plus rares, la reine suscite à chaque fois le même engouement. À 95 ans, elle est plus populaire que jamais. Selon un sondage, huit Britanniques sur dix déclarent l’aimer.