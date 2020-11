Diversité : de plus en plus d'étudiants noirs entrent à l'université de Cambridge

En 2020, 137 étudiants noirs sont entrés à l'université de Cambridge, en Grande-Bretagne, soit 50% de plus que l'année dernière. "Je pense qu'en général, ce qui empêche les étudiants de postuler ici est lié à leur perception et ce qu'ils imaginent de Cambridge. Et les choses ne sont pas parfaites ici. Mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est de montrer qu'il y a des gens qui me ressemblent", confie Wanipa Ndhlovu, étudiante en droit à Cambridge.

Une campagne sur les réseaux sociaux

Grâce à une campagne sur les réseaux sociaux et une bourse créée par le rappeur Stormzy, de plus en plus d'étudiants noirs tendent de rentrer à Cambridge, mais aussi à Oxford. "Ce n'est qu'au cours des quatre dernières années que nous avons essayé avec les réseaux sociaux et un travail de proximité, de vraiment cibler les étudiants noirs, et de leur dire : c'est une université à laquelle vous devriez penser pour postuler", explique Graham Virgo, vice-président de Cambridge.