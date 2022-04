Affaire Maddie McCann : un suspect mis en examen en Allemagne à la demande du Portugal

Rebondissement dans l'affaire de la disparition de Maddie McCann. Un homme a été mis en examen, jeudi 21 avril, en Allemagne à la demande du Portugal. Il pourrait s'agir de Christian B. Sa photo avait fait la Une des journaux allemands il y a deux ans. Il est le principal suspect dans le meurtre de la petite Madeleine McCann. Le 3 mai 2007, alors qu'elle passe des vacances avec sa famille au Portugal, la petite fille de 3 ans disparaît.

Un suspect découvert 12 ans après le classement de l'affaire

Après des années de recherche, d'enquête et d'investigation, l'affaire est classée en 2008. Mais, 12 ans plus tard, les enquêteurs ont un suspect. "Le suspect a déjà été condamné à de multiples reprises pour des crimes sexuels, et notamment pour des abus sexuels sur des enfants", a déclaré Hans Christian Wolters, procureur de Braunschweig (Allemagne), en juin 2020. Christian B., ressortissant allemand âgé de 45 ans, a été condamné 17 fois pour agression sexuelle sur mineur dès l'âge de 17 ans. Les enquêteurs allemands et britanniques savent qu'il a vécu au Portugal entre 1995 et 2007, au moment de la disparition de Maddie. Il a évoqué le sort de la petite fille dans un bar, ce qui a éveillé les soupçons d'un ami, qui l'a dénoncé.