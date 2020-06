Affaire Maddie McCann : un suspect en Allemagne

Un visage toujours présent sur les appels à témoin. Qu’est-il arrivé à la petite Madeleine McCann, 3 ans, disparue en 2007 alors qu’elle était en vacances au Portugal avec ses parents ? Ce mystère qui dure depuis treize ans est-il sur le point d'être résolu ? La police allemande affirme tenir un nouveau suspect, un homme actuellement incarcéré en Allemagne pour une autre affaire. Le suspect, un Allemand de 43 ans, aurait fait plusieurs séjours dans le sud du Portugal. Il aurait vécu quelques temps dans une maison située à moins de 10 km du complexe hôtelier où Maddie s’est évaporée la nuit du 3 mai 2007. L’individu est soupçonné de meurtre par la police allemande. Les enquêteurs pensent que la fillette est décédée.

Suspect mais pas coupable

L’enquête avance et pourrait bien s’accélérer grâce aux appels à témoins lancés mercredi 3 juin au soir par la police allemande. Les enquêteurs s’intéressent à deux véhicules qui auraient pu être utilisés par le suspect. Les parents de Maddie saluent cette avancée après plusieurs années d’enquêtes et de fausses pistes. Ils avaient eux-mêmes été accusés, puis blanchis. Ils se sont exprimés par le biais de leur porte-parole. Un nouveau suspect, mais pas encore de coupable. Les polices britannique et allemande appellent à la prudence, dans cette enquête qui a déjà connu de nombreux rebondissements.

