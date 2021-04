DIRECT. Mort du prince Philip : Boris Johnson salue le travail "extraordinaire" du duc d'Edimbourg

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PHILIP

A 14 heures, voici un nouveau point sur l'actualité :



• Le prince Philip, époux de la reine Elizabeth II, est mort à l'âge de 99 ans.





: Un ton très solennel. Voici comment la chaîne BBC a annoncé la nouvelle de la mort du prince Philip tout à l'heure.

: Les drapeaux britanniques ont été mis en berne au palais de Buckingham après la mort à 99 ans du prince Philip, époux de la reine Elizabeth II. Une note annonçant le décès du duc d'Edimbourg a été affichée sur les grilles du palais, selon les images diffusées par les télévisions britanniques. Suivez notre édition spéciale.

: Boris Johnson présente des condoléances à la reine et la famille royale. Le Premier ministre britannique salue la vie et le travail "extraordinaires" du prince Philip.

: Bonjour @loustic du 29. La famille royale n'a pas encore communiqué les détails, mais le prince Philip avait lui-même organisé ses obsèques, l'opération "Forth Bridge", avec ses conseillers. Il a refusé les funérailles fastueuses à Westminster, préférant une cérémonie intime dans la chapelle de Windsor.

: Comment vont se dérouler les obsèques du Prince Philippe ?

: Il y a aussi les aspects plus sombres de sa personnalité. Le prince Philip s'est longtemps heurté aux arcanes policés de la famille royale britannique avec son tempérament autoritaire, mais aussi ses plaisanteries douteuses voire des dérapages racistes. "Ne restez pas trop longtemps, sinon vous allez avoir des yeux bridés", recommande-t-il ainsi à des étudiants britanniques en stage en Chine en 1986.

: Le prince Philip est né à Corfou le 10 juin 1921, sous le nom de Philip de Grèce et avec les titres de prince de Grèce et du Danemark. A 18 mois, son oncle, roi de Grèce, est contraint d'abdiquer, et son père est banni du pays après la guerre gréco-turque. Avec ses parents et ses quatre soeurs, Philip fuit à bord d'un navire de l'armée britannique. On revient sur son parcours dans cette vidéo.



: À quelques jours de l'anniversaire de la Reine Elizabeth, qu'elle tristesse d'apprendre le décès du prince Philip. Tous les français, pas seulement les britanniques, sont concernés.

: I feel sorry for the Queen. It must be hard for her, even if her husband could die peacefully at home

: Quelle émotion. Les larmes me viennent. Il était un monument, un morceau d’histoire. La France lui doit beaucoup. Au revoir et merci.

: Quelle tristesse d’apprendre le décès du Prince Philip. J’ai une pensée émue pour le Reine Elisabeth II. Espérons que la souveraine lui survive encore de longues années.

: Vous êtes très nombreux à rendre hommage dans les commentaire au prince Philip, mort ce matin à l'âge de 99 ans au château de Windsor. Le prince Philip avait pris sa retraite en 2017, à 95 ans. Il n'était réapparu en public qu'à de rares exceptions.

: Philip is dead. oh dear. So sad. Cet homme, souvent maladroit, est là depuis toujours, dans ma vie, auprès de la reine. Quel choc pour elle et la famille

: Agé de 99 ans, le duc d'Edimbourg avait été hospitalisé pendant un mois, en février, à Londres, et avait retrouvé son domicile depuis la mi-mars. Il aura accompagné la reine Elisabeth II dans sa mission pendant plus de soixante-dix ans. Plus longtemps que n'importe quel autre conjoint de monarque britannique. On revient sur cette longue vie royale dans cet article.





: "C'est avec une profonde tristesse que sa majesté la Reine annonce le décès de son époux bien-aimé, a tweeté le palais de Buckingham. Son altesse royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor."

: Le prince Philip, époux de la reine Elizabeth II, est mort, annonce le palais de Buckingham.