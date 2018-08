DIRECT. Londres : le conducteur de la voiture, qui a foncé sur les grilles de Westminster, "ne coopère pas"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #LONDRES

: Après l'attaque de Londres, Donald Trump réclame "intransigeance" et "dureté" contre "ces animaux fous".

: Ce matin, à Londres, un véhicule a foncé contre les barrières de sécurité devant le Parlement à Londres, faisant plusieurs blessés. Le conducteur a été pris en charge par la police antiterroriste. Nous détaillons dans cet article ce que nous savons de cette affaire.









: "L'objectif est d'identifier ce suspect", "qui ne coopère pas pour le moment, poursuit le commissaire-adjoint de la police londonienne. La scène est bouclée. Elle est considérée comme une scène de crime."

: La police de Londres tient une conférence de presse. L'homme arrêté a entre 25 et 30 ans. "Il s'agirait d'un acte délibéré", annonce Neil Basu, commissaire-adjoint de la police londonienne.

: L'homme arrêté par la police britannique après avoir lancé sa voiture contre les grilles du Parlement à Londres est soupçonné "d'attaque terroriste", a déclaré Scotland Yard. L'homme est âgé d'une vingtaine d'années, a précisé la police dans un communiqué. Suivez notre direct.

: Toutes les pistes restent étudiées, indique la police londonienne, mais l'unité du contre-terrorisme a pris en charge l'enquête après qu'un homme a foncé dans les barrières de sécurité du Parlement.

: Le service d'ambulances de Londres indique avoir pris en charge deux blessés légers. Les deux personnes ont été transportées à l'hôpital.

: Le Royaume-Uni a été frappé en 2017 par une vague d'attentats, dont quatre revendiqués par le groupe Etat islamique, qui ont fait au total 36 morts et 200 blessés. Le premier d'entre eux, le 22 mars, avait précisément été commis avec une voiture bélier sur le Westminster Bridge, qui mène au Parlement. Depuis, des barrières de sécurité en béton et en acier on été installées tout autour des grilles du Parlement ainsi que sur les trottoirs menant au pont.

: La police annonce qu'aucun blessé n'est en "danger de mort". Elle précise que la station de métro Westminster est fermée. Les enquêteurs poursuivent leur investigation.

: "La voiture roulait à toute vitesse et vers les barrières."



Ewalina Ochab a vu la voiture qui a percuté les barrières de sécurité du Parlement : "Je marchais de l'autre côté de la route. J'ai entendu du bruit et quelqu'un a crié. Je me suis retourné et j'ai vu une voiture argentée rouler très vite près des rampes, peut-être même sur le trottoir."





: Un journaliste d'EuronewsNBC publie sur Twitter une vidéo de l'arrestation du conducteur qui a foncé dans les barrières de sécurité du Parlement.







: De nombreux policiers sont sur place après qu'un homme a foncé sur les barrières de sécurité du Parlement.









: La police britannique indique sur Twitter qu'un homme a foncé sur les barrières de sécurité du Parlement à 7h37 (8h37, heure de Paris). Selon la police, "plusieurs personnes" ont été blessées et le conducteur a été interpellé. Pour l'instant, les motivations de l'homme ne sont pas précisées.

: Une voiture fonce sur les barrières de sécurité du Parlement britannique faisant plusieurs blessés. Le conducteur a été arrêté