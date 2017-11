DIRECT. Londres : un incident signalé à Oxford Street, mais pas de traces de coups de feu "à ce stade"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #LONDRES

: L'incident à Londres "est terminé", annonce la police.



: Les boutiques situées un peu plus loin sur Oxford Street restent ouvertes et les gens continuent de faire leurs achats, en ce jour de promotions de Black Friday, a constaté une journaliste de l'AFP. La police des transports fait état d'une femme légèrement blessée en quittant la station d'Oxford Circus.



: La police de Londres informe qu'elle n'a repéré aucune trace de "suspects", de "coups de feu" ou de "victimes". Des agents sont toujours sur les lieux et indiquent aux passants de rester à l'abri et de quitter la rue.



: La station de métro Bond Street est aussi fermée pour éviter l'afflux de personnes. Les trains ne s'y arrêtent pas et les tickets de métro sont acceptés dans les bus, indique la compagnie de transport londonienne.



: "J'étais à Soho, et en sortant de mon rendez-vous, j'ai vu plein de gens courir dans la rue, certains ne savaient même pas pourquoi. Il y avait des femmes en pleurs. Plein de gens se sont réfugiés dans les commerces, certains ont fermé. Je suis dans un pub, à une dizaine de minutes de la station Oxford Circus. Mes collègues travaillent dans un bureau situé à une minute de la station et sont actuellement confinés."



Contacté par franceinfo, un Français de Londres fait état de la confusion qui règne dans la capitale britannique.







: Selon la police britannique, un "certain nombre de tirs" ont été entendus à 16h38 sur Oxford street et dans le métro Oxford circus. La police estime qu'il pourrait s'agir d'un acte terroriste et intervient en conséquence.

: Selon le journaliste de Buzzfeed Jim Waterson, des dizaines de personnes seraient sorties en courant de la station pour se réfugier dans des magasins à proximité de la station de métro.