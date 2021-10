Député poignardé à mort au Royaume-Uni : l'hommage de Boris Johnson à David Amess

Au Royaume-Uni, la classe politique a montré un front uni au lendemain du meurtre du député conservateur David Aimess. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, et le chef de l'opposition travailliste, Keir Starmer, se sont rendu ensembleà Leigh-on-Sea dans la matinée du samedi 16 octobre, pour déposer une gerbe de fleurs sur les lieux du drame. L'hommage du Premier ministre a été très apprécié par les habitants du district, venus nombreux se recueillir.

Attaque classée comme acte terroriste

Membre du parti conservateur, David Amess avait 69 ans. "Nos cœurs sont choqués et tristes aujourd'hui", a déclaré Boris Johnson. Un communiqué a été publié durant la nuit sur le site de Scotland Yard, indiquant que l'attaque avait été classée "comme acte terroriste". Selon les médias britanniques, l'homme interpellé après l'assassinat serait un ressortissant britannique d'origine somalienne. "L'homme de 25 ans a été arrêté immédiatement sur les lieux", a précisé Ben-Julian Harrington, chef de la police de l'Essex. Fervent catholique et défenseur de la cause animale, David Amess était dévoué à la politique, sa circonscription et sa famille.