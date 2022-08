Creuse : un britannique de 51 ans, escroc notoire au Royaume-Uni, blesse deux gendarmes

Derrière ces barrières, un élevage canin à Vidaillat, au sud de la Creuse. Le site faisait l’objet, jeudi 25 août, d’un contrôle sanitaire. Présents en appui de l’opération, des gendarmes demandent au gérant ses papiers d’identité. L’homme refuse et prend la fuite au volant de sa voiture. Sur son chemin, il renverse deux gendarmes. Un voisin a assisté à la scène. Sérieusement blessés, les deux militaires ont été hospitalisés quelques heures.

Escroc notoire au Royaume-Uni

Le fugitif est loin d’être un inconnu. Selon les enquêteurs, il s’agit d’un Britannique de 51 ans, escroc notoire au Royaume-Uni, un as de la manipulation. Grâce à ses arnaques, il aurait détourné plus d’un million de livres sterling, et il a même fait l’objet d’un documentaire sur une plate-forme en ligne. Condamné en 2005, il est ressorti libre en 2009 selon le "Times", et s’est installé quelques années plus tard en France. Une enquête a été ouverte pour tentative d’homicide volontaire, sur personne dépositaire de l’autorité publique.