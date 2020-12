Covid-19 : l'Angleterre reste toujours isolée du continent européen

C. Gillard, D. Schlienger, L. Pekez, C. de Chassey

C’est une image impressionnante qui se dévoile aux yeux du monde. Le long d’une autoroute menant à Douvres (Angleterre), des milliers de camions paralysent les routes. Ils ne peuvent en effet quitter le territoire depuis que certains pays, comme la France, ont décidé de fermer leur frontière avec le Royaume-Uni à cause de la nouvelle souche de Covid-19. Les chauffeurs perdent peu à peu espoir de pouvoir passer les fêtes avec leurs proches.

Privés de Noël ?

"Je ne peux pas rentrer pour passer Noël avec ma famille. Ils m’attendent, c’est ça le problème", admet l’un d’eux, visiblement ému. "On va devoir faire une croix sur Noël, on va juste devoir rester là à attendre. La décision n’est pas entre nos mains", ajoute un second, tout aussi dépité. Douvres constitue 30% des marchandises au Royaume-Uni. Ainsi, le pays redoute fort des problèmes d’approvisionnement, même si Boris Johnson se veut rassurant. Lui et Emmanuel Macron souhaiteraient régler le problème dans les prochaines heures.

