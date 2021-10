Corrèze : le château du Doux à la conquête des téléspectateurs anglais

C'est l'un des joyaux de la vallée de la Dordogne. Datant du début du 19e siècle, le château du Doux, situé à Altillac (Corrèze), est désormais une célébrité en Angleterre. Et ce, grâce à une émission de téléréalité à laquelle participe la famille Young, propriétaire du château. "C'est une émission très connue en Angleterre. Tout le monde rêve d'avoir un château, d'habiter en France, mais tout le monde a peur de le faire. C'est vraiment une émission formidable", explique Abbie Young, fille des propriétaires.

Des rénovations financées par l'organisation de mariages

La production d'une émission dans leur château leur permet d'être diffusés dans de nombreux pays anglophones et d'attirer de la clientèle, notamment pour les mariages, qui se réalisent dans leur domaine. Un moyen efficace de financer les travaux de rénovation. "Dès qu'on est à la télé, même si c'est une rediffusion, on a beaucoup de commentaires et de demandes d'informations sur les mariages", commente Clive Young, propriétaire du château du Doux. Tous les deux mois, le lieu est envahi par les équipes de production, pour une durée de deux jours.