Confinement : le Royaume-Uni s'isole à nouveau

Londres et la partie sud-est du Royaume-Uni sont contraints, depuis une décision prise samedi 19 décembre par le gouvernement, de se reconfiner face à une circulation virulente du coronavirus dans le pays. Présent dans la capitale britannique, le journaliste France Télévisions Marc de Chalvron explique que "le Royaume s'isole d'abord parce que le gouvernement a demandé aux habitants de Londres et du sud-est du pays de ne pas sortir de leur zone et, a fortiori donc, de ne pas aller à l'étranger". Les Pays-Bas et le Belgique ont déjà suspendu leurs liaisons aériennes et ferroviaires avec le Royaume-Uni.

Un Noël sacrifié pour les Britanniques

Dans un reportage dans le cœur de Londres, les caméras de France Télévisions découvrent une ville déserte, dimanche, et des habitants frustrés de ne pas pouvoir passer Noël auprès de leurs proches. 16,4 millions de personnes sont concernées par le reconfinement. Les habitants sont priés de rester chez eux et les commerces non-essentiels vont à nouveau fermer. Ce nouveau confinement est prévu jusqu'à la fin de l'année.

