Chloé McCardel bat le record masculin du nombre de traversées de la Manche à la nage

C'est dans une eau à 16 degrès que Chloé McCardel est parvenue à battre le record masculin. La spécialiste de la nage longue distance a en effet achevé sa 35ème traversée de la Manche. "Je suis si heureuse", s'est-elle réjouie après avoir battu ce record. Pour sa quatrième traversée en 2020, la nageuse a parcouru les 34 kilomètres en 10 heures et 40 minutes.

Le record féminin en ligne de mire

"Merci beaucoup à tous ceux qui étaient sur mon bateau aujourd'hui, et à tous ceux qui sont rentrés en Australie. Votre soutien a été incroyable au fil des ans. J'ai hâte de rentrer chez moi et de vous remercier personnellement", a expliqué Chloé McCardel. Grâce à une dérogation, elle ne sera pas mise en quarantaine et pourra fêter sa victoire en Angleterre. La nageuse vise désormais le record féminin détenu par la britannique Alison Streeter qui a effectué la traversée à 43 reprises.