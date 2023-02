"C'est le bon moment pour moi, pour mon parti et pour le pays" : la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon démissionne

Son départ surprise porte un coup à la cause indépendantiste, le combat de sa vie dont elle était la figure incontestée, déterminée et appréciée du public.

Après Jacinda Ardern, une autre Première ministre jette l'éponge. Nicola Sturgeon, 52 ans, a annoncé mercredi 15 février sa démission surprise après huit ans au pouvoir. "Dans ma tête et dans mon coeur, je sais que le moment est venu, que c'est le bon moment pour moi, pour mon parti et pour le pays, et j'annonce donc aujourd'hui mon intention de démissionner en tant que Première ministre et cheffe de mon parti", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse.

Elle restera en poste jusqu'à ce que le Parti national écossais désigne un nouveau leader. Sa décision n'est pas due aux récentes pressions, liées à la récente loi facilitant le changement de genre en Ecosse. Elle provient "d'une évaluation plus approfondie et à plus long terme", a-t-elle précisé. "Depuis le tout premier moment du travail, je pense qu'une partie du bien-être serait de savoir, presque instinctivement, quand le moment est venu de faire place à quelqu'un d'autre", a-t-elle ajouté.

Son départ porte un coup à la cause indépendantiste, le combat de sa vie dont elle était la figure incontestée, déterminée et appréciée du public. Nicola Sturgeon est arrivée à la tête du Parti national écossais (SNP) et du gouvernement écossais après la démission de son prédécesseur Alex Salmond en 2014. Les Ecossais avaient alors voté à 55% en faveur d'un maintien au sein du Royaume-Uni.