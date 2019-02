British Airways : grosse frayeur pour des passagers

L'Airbus A320 de la compagnie British Airways est en approche de la piste d'atterrissage de Gibraltar (Royaume-Uni) quand soudain, l'appareil bat des ailes. Il est violemment ballotté par le vent sur la droite puis sur la gauche. L'image saisit d'effroi le vidéaste amateur qui filme la scène depuis le sol et craint alors le pire pour les passagers.

L'avion a finalement atterri à Malaga

À bord, certains sont d'ailleurs en train de filmer la scène : les ailes de l'avion n'en finissent plus de s'affoler. On distingue le rocher et le port de Gibraltar. Les sièges grincent puis les passagers expriment leur soulagement quand le pilote abandonne l'idée d'atterrir pour stabiliser l'appareil. L'avion partait de Londres (Royaume-Uni) et devait rejoindre le détroit de Gibraltar. Il a finalement atterri par précaution à l'aéroport de Malaga (Espagne). La compagnie aérienne a précisé, dans un communiqué, qu'à aucun moment la sécurité du vol n'avait été compromise, présentant au passage ses excuses pour le retard occasionné.

