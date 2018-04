Big Ben, cris de bébés et chants d'oiseaux : la BBC met en ligne gratuitement 16 000 sons et bruits

Défi : composez un morceau avec cette base de données. La BBC a récemment mis en ligne la plateforme "BBC Sound Effects", qui rassemble les enregistrements de 16 000 grincements de parquet, chants d'oiseaux, effondrements de murs, cris de supporters dans les stades et autres sons et bruits, rapporte France Inter, lundi 23 avril. La base de données, entièrement gratuite, autorise le téléchargement de tous ces sons ; dont certains datent des années 1920.

N'essayez pas, toutefois, de gagner de l'argent avec vos créations. La licence RemArc (en anglais) qui protège les extraits sonores, réserve leur usage à des motifs "personnels, éducatifs, ou de recherche". En revanche, vous avez le droit de faire de ces cris de bébés, sifflets d'arbitre et cloches de Big Ben votre sonnerie de smartphone.

Woah! The @BBC Sound FX library is now available to everyone: https://t.co/EKMa7yQM7I pic.twitter.com/AgWmK8d2Br