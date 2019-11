Attaque au couteau à Londres : un périmètre de sécurité important

Vendredi 29 novembre, les forces de l’ordre ont été averties peu avant 14 heures (heure française) d’une "attaque à l'arme blanche" à proximité du London Bridge, à Londres, au Royaume-Uni. Elles sont intervenues sur place, avec les services de secours. La journaliste Laura Kalmus donne plus d’informations en direct de Londres. "C’est difficile pour l’instant d’établir un bilan définitif. On parlait de cinq blessés en début d’après-midi", explique-t-elle.

"Des centaines de personnes ont été évacuées de bars et restaurants"

Le maire de Londres a révélé qu’il y avait plusieurs blessés et des blessés graves. "La police a confirmé qu’il s‘agissait d’une attaque terroriste, mais n’a pas donné plus de précisions. En tous cas, des centaines de personnes ont été évacuées des bars et restaurants aux alentours et le périmètre de sécurité reste important. Les Londoniens étaient nombreux dans les rues en ce jour de Black Friday, mais ils sont restés calmes. Je vous rappelle qu’il y a 2 ans une autre attaque terroriste a eu lieu sur le London Bridge et aux alentours faisant 8 morts et 48 blessés", se souvient la journaliste.

