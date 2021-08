Angleterre : un robot-cargo livre les courses à domicile

Et si c'était le mode de livraison du futur ? À Londres, c'est un robot qui livre à domicile les clients de plusieurs supermarchés et restaurants. L'engin peut encaisser jusqu'à 150 commandes par jour.

Dans la banlieue résidentielle de Milton Keynes (Royaume-Uni), à une heure de Londres, un étonnant robot blanc a pris ses aises. L'automate sillonne la ville sur six kilomètres et traverse les rues, aidé par ses dix caméras embarquées et une flopée de capteurs. Au total, 120 de ces engins électriques assurent des livraisons à domicile pour plusieurs supermarchés et restaurants de la ville. Le client peut suivre le trajet en temps réel sur son smartphone. En moins d'une heure, le robot est à la porte. "Il y a un côté expérience nouvelle et moderne", sourit une cliente.

Entre 100 et 150 commandes par jour pour un supermarché

La livraison coûte 1.20 euros. Ces transporteurs d'un nouveau genre font les affaires de ce supermarché de la ville. L'établissement confie entre 100 et 150 commandes par jour au robot. Des salariés sont chargés de collecter les courses commandées et de les charger dans les robots qui patientent sur le parking. "C'est super au niveau de l'empreinte carbone. C'est bien pour l'environnement et ça utilise les dernières technologies", déclare Harvey Rainbow, gérant du magasin Co-op Great Linford. Dans la ville de 200 000 habitants, tout le monde semble avoir adopté ces petits robots cargos.