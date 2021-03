Angleterre : l'érosion fait disparaître des villages

M.Boisseau, L. Soudre, C. Duval

M.Boisseau, L. Soudre, C. Duval France 2 France Télévisions

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

C'est un village qui disparaît. À l'est de l'Angleterre, Happisburgh subit l'érosion. Les uns après les autres, les habitants doivent partir. Une maison menace de s'effondrer depuis des semaines ; son propriétaire la vide après 42 ans d'occupation. Chaque marée haute emporte un peu de la falaise. "Il ne reste plus que huit à neuf mètres de terre entre ce coin de la maison et le précipice. Dans deux à trois mois, nous en serons à un point où il faudra détruire préventivement la maison. Nous sommes très énervés, vraiment", explique Rob Hayward. Il possède une seconde maison qui menace également de s'écrouler.



Un quartier englouti

Il y a dix ans, les autorités lui ont proposé de racheter ses biens pour les détruire. Contrairement à de nombreux voisins, il est resté. "Avec ce qu'ils proposaient de nous racheter, nous n'aurions jamais pu racheter une maison comme celle-là, proche de la mer", explique-t-il. En une vingtaine d'années, le visage Happisburgh a été défiguré. Aujourd'hui, tout un quartier est englouti. L'érosion est un phénomène naturel, empiré par les tempêtes, la montée des eaux et donc le réchauffement climatique.

Le JT

Les autres sujets du JT