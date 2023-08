Angleterre : des demandeurs d‘asile s’installent dans une “barge prison”

Un premier groupe de demandeurs d’asile s’est installé, ce lundi 7 août, à bord du “Bibby Stockholm”, une immense barge à quai dans le sud-ouest du pays. Un projet très controversé devenu symbolique de la lutte contre l’immigration engagée par le gouvernement britannique.

Vu sous cet angle, on pourrait croire à un drôle de paquebot, doté d’un drôle de nom. Mais lorsque l’on regarde de plus près, on constate qu’il s’agit en fait d’une barge ou plus exactement d’un "flotel", en français, un hôtel flottant. Amarré depuis le 18 juillet, à Portland, dans le sud de l’Angleterre, ce bâtiment est destiné à accueillir 500 demandeurs d’asile, dont les premiers sont arrivés lundi 7 août.

Des protestations dans la ville

Dans la localité, un petit groupe de manifestants est venu protester contre ce traitement infligé aux migrants. "La façon dont le gouvernement mène sa politique d’asile est conçue pour cibler ces personnes et en faire des bouc-émissaires", affirme une manifestante. Le gouvernement britannique paye actuellement sept millions d’euros par jour pour loger les migrants tandis que le système d’asile recense plus de 130 000 dossiers en attente. Portland est, pour le moment, la seule ville à avoir accepter d’amarrer une telle barge.