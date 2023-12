Affaire Alex Batty : le jeune Anglais admet avoir inventé plusieurs éléments face aux enquêteurs français

Alex Batty s'est confié dans les colonnes du journal britannique "The Sun". Le jeune Britannique, porté disparu pendant six ans avant d'être retrouvé en France la semaine dernière, admet avoir inventé plusieurs éléments face aux enquêteurs de la police française.

À quel point Alex Batty a-t-il menti à la police française ? Le jeune Anglais, retrouvé la semaine dernière dans les Pyrénées, a accordé un long entretien au journal "The Sun". Six ans après sa disparition du Royaume-Uni avec sa mère et son grand-père, il admet avoir inventé plusieurs éléments. Son grand-père, dont il avait annoncé la mort aux enquêteurs, serait en fait en bonne santé.



Une enquête ouverte par la police anglaise

Autre mensonge : il n'a jamais marché quatre jours dans les montagnes. Il s'agissait d'une exagération pour brouiller les pistes afin de protéger sa mère et son grand-père. C'est à la suite d'une dispute avec eux qu'Alex Batty a décidé de s'enfuir, le 14 décembre dernier. Dans "The Sun", il revient sur ce qui l'a poussé à partir, évoquant notamment le fait qu'il n'avait "aucune vie sociale". La police anglaise, qui a auditionné le jeune homme, a annoncé vendredi 22 décembre l'ouverture d'une enquête pour enlèvement. Sa mère et son grand-père restent introuvables.