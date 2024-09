À partir de 2025, les touristes auront besoin d'un visa pour voyager au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni s'apprête à changer sa politique d'entrée sur son territoire. À partir du mois d'avril 2025, les voyageurs devront faire une demande préalable de visa numérique pour être accepté dans le pays, annonce le ministère l'Intérieur dans un communiqué. Un moyen de "renforcer la sécurité grâce à la nouvelle technologie et de moderniser le système d'immigration", écrit la ministre de l'Intérieur.

Ce visa, l'ETA (Electronic Travel Authorisation, pour Autorisation électronique de voyage), fonctionnera sur le même principe que ceux mis en place par les États-Unis (ESTA) et l'Australie. Tous les voyageurs qui viendront au Royaume-Uni, sauf les citoyens britanniques et irlandais, "auront besoin d'une permission au préalable", y compris pour les touristes, détaille le ministère.

Un visa d'une dizaine d'euros

La nouvelle plateforme de demande de visa sera ouverte dans un premier temps uniquement pour les citoyens non-européens, à partir 27 novembre. Ils auront jusqu'au 8 janvier 2025 pour l'obtenir, date à partir de laquelle le visa devient obligatoire. Puis, à partir du 5 mars, les Européens pourront commencer à faire leur demande, avec une obligation à partir du 2 avril.

L'ETA coûtera 10 livres, soit près de 12 euros, et sera valable pour "plusieurs voyages pendant deux ans, ou jusqu'à expiration du passeport" et il permettra de rester jusqu'à six mois d'un coup dans le pays, précise le ministère. La demande pourra être faite "rapidement et facilement" via l'application UK ETA app, qui existe déjà, ou encore via le site du gouvernement. Jusqu'à maintenant, l'ETA était réservé aux habitants de certains pays du Golfe et délivré dans un délai de trois jours ouvrés en moyenne.