A Londres, un incident vide Oxford Street en plein "Black Friday"

Panique sur Oxford Street. L'artère la plus commerçante de Londres s'est vidée brusquement, vendredi 24 novembre après-midi, en pleine journée de promotions du "Black Friday" à cause d'une fausse alerte survenue dans un contexte très tendu au Royaume-Uni, pays marqué une récente vague d'attentats.

"J'étais à Soho, et en sortant de mon rendez-vous, j'ai vu plein de gens courir dans la rue, certains ne savaient même pas pourquoi. Il y avait des femmes en pleurs. Plein de gens se sont réfugiés dans les commerces, certains ont fermé", raconte à franceinfo Antoine, un Français de Londres. Témoin de la confusion qui a régné dans la capitale britannique, ce français raconte aussi comment ses collègues ont été confinés dans leurs bureaux.

Après avoir traité dans un premier temps l'incident comme s'il s'agissait d'un acte de terrorisme, les forces de l'ordre ont indiqué un peu plus tard n'avoir trouvé "aucune trace de coups de feu, ni suspect, ni victime", et ont finalement déclaré qu'elles se retiraient des lieux. L'incident "est terminé", a indiqué la police londonienne dans un communiqué, une heure et demie après avoir reçu, à 16h38, des signalements de coups de feu tirés à Oxford Street et dans la station de métro Oxford Circus.

Following our call to Oxford Circus, we have been unable find any evidence of gunfire. We remain on scene alongside @metpoliceuk and advise you to avoid Oxford Circus and Regents Street areas https://t.co/z12K8zmgZ9 pic.twitter.com/K1nlCmKEJE