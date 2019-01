2019 : tour du monde des réveillons

La plage de Copacabana (Brésil) était noire de monde pour célébrer le réveillon. Ambiance estivale où l'on célèbre à la fois le Nouvel An et le début de l'été. Des touristes français ne voulaient louper cela pour rien au monde. "On est venu ici pour voyager, pour s'amuser et pour découvrir le Nouvel An à Rio, qui est très connu en France", explique une touriste. Les Brésiliens eux aussi sont à la fête, mais un peu mitigés. Le nouveau président, Jair Bolsonaro, reprend ses fonctions aujourd'hui. "Peu importe si j'ai voté pour lui ou non, ce que j'espère c'est qu'il donne le meilleur", commente un Brésilien.

Big Ben sonne les douze coups de minuit

Trois heures après le Brésil, décompte sous la fumée des feux d'artifice, mais aussi sous la pluie : les Américains passent à l'année 2019 sur Times Square. Les couples s'embrassent et les artistes donnent le ton. Au sein de la capitale britannique, le London Eye et les feux d'artifice se côtoient. Big Ben sonne les douze coups de minuit.

