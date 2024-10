Trente-cinq membres de l'Etat islamique ont été tués dans des frappes américaines en Syrie

Jusqu'à 35 membres du groupe jihadiste Etat islamique (EI) ont été tués, lundi 28 octobre, dans des frappes américaines en Syrie."Les frappes ont ciblé plusieurs positions de l'EI dans le désert syrien, visant de nombreux hauts cadres de l'EI", a annoncé mercredi sur X le commandement central de l'armée américaine au Moyen-Orient (Centcom).

Les Etats-Unis ont déployé environ 900 soldats en Syrie dans le cadre d'une coalition internationale contre l'EI et mènent régulièrement des frappes dans le pays en guerre depuis 2011. L'EI a pris le contrôle de pans entiers de la Syrie et de l'Irak en 2014, proclamant son "califat" et lançant un règne de terreur avant d'être défait en 2019 par la coalition.

Ces "frappes aériennes perturberont la capacité de l'EI à planifier, organiser et mener des attaques contre les civils ainsi que contre les alliés et partenaires des Etats-Unis dans toute la région et au-delà", a estimé l'armée américaine. Il n'y a aucune indication que des civils aient été tués dans les frappes, a affirmé le Centcom.