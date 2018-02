Syrie : le cessez-le-feu décrété par Moscou est officiellement entré en vigueur

Les bombardements sur la Ghouta orientale (Syrie) vont-ils réellement s'arrêter ? Le cessez-le-feu décrété par Moscou est officiellement entré en vigueur, mardi 27 février. Il doit durer de "9 heures à 14 heures", avait indiqué, la veille, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, cité par les agences russes.

Selon un correspondant de l'AFP à Douma, la plus grande ville du fief rebelle situé aux portes de Damas, ainsi que l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), la nuit a été calme dans l'ensemble. Quelques tirs d'artillerie ont été enregistrés juste avant l'entrée en vigueur de la trêve, censée être appliquée quotidiennement pendant cinq heures, selon Moscou.

Lundi, Washington avait appelé Moscou à faire cesser l'offensive. Le fief rebelle de la banlieue de Damas était toujours victime de raids malgré le cessez-le-feu voté à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU.

"La Russie a l'influence nécessaire pour mettre un terme à ces opérations si elle décide de respecter ses obligations envers le cessez-le-feu de l'ONU", avait écrit la porte-parole du département d'Etat, Heather Nauert, dans une série de tweets. "Les Etats-Unis appellent à l'arrêt immédiat des opérations offensives et à ouvrir d'urgence l'accès aux travailleurs humanitaires pour qu'ils soignent les blessés et livrent une aide humanitaire absolument nécessaire", avait-elle exhorté.

