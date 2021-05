Syrie : une élection présidentielle jouée d'avance pour un quatrième mandat de Bachar Al-Assad

Une opposition quasi inexistante. Les Syriens votent, mercredi 26 mai, dans les régions sous contrôle de Damas, soit les deux tiers du pays, pour une présidentielle qui doit offrir un quatrième mandat de sept ans à Bachar Al-Assad, dans un pays en plein marasme économique ravagé par une décennie de guerre. Les bureaux de vote ont ouvert à 7 heures (6 heures, heure de Paris), selon l'agence officielle Sana. Ils fermeront à 19 heures locales, à moins d'une prolongation. Les résultats pourront être annoncés dans les 48 heures.



Les médias étatiques ont montré des files d'électeurs mobilisés dans différentes régions. Aux entrées de la capitale Damas et sur les grands axes, un correspondant de l'AFP a constaté un important dispositif sécuritaire. Les rues sont par ailleurs parsemées de portrait du dirigeant, comme le montre cette vidéo envoyée depuis Damas à une journaliste du Washington Post.

someone sent me this video from Damascus: imagine how much each of these colored posters cost for an election whose results are already known in a country going through acute economic devastation pic.twitter.com/Vd6vPbTS6A