Syrie : près de 500 000 morts recensés en dix ans de guerre, selon une ONG

Une décennie de guerre en Syrie a fait près d'un demi-million de morts. C'est ce que rapporte un nouveau bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), mardi 1er juin, incluant plus de 100 000 victimes dont le décès vient d'être confirmé par l'ONG.

Dans le détail, l'organisation basée au Royaume-Uni et qui dispose d'un vaste réseau de sources militaires et médicales à travers la Syrie, fait état de 494 438 morts depuis le début du conflit déclenché en 2011. "L'écrasante majorité de ces décès s'étale entre fin 2012 et fin 2015", précise Rami Abdel Rahmane, directeur de l'OSDH.

L'intensité des combats a diminué à partir de 2020, principalement en raison d'un cessez-le-feu dans le nord-ouest de la Syrie dont bénéficie Idleb, le dernier grand bastion jihadiste et rebelle, et de la pandémie de Covid-19 contre laquelle se sont concentrés les efforts.

Près de 160 000 civils tués

Au total, 159 774 civils ont péri, dont plus de 25 000 jeunes âgés de moins de 18 ans, selon l'OSDH. L'ONG précise que les attaques du régime syrien et de milices alliées sont responsables de la majorité de ces morts.

Par ailleurs, plus de 168 000 combattants prorégime, dont plus de la moitié de soldats syriens, ont été tués. Le conflit a également fait 79 844 morts parmi les rebelles, y compris les islamistes, et tué 68 393 jihadistes, principalement du groupe Etat islamique et de Hayat Tahrir al-Sham, l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda.