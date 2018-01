Syrie : pourquoi la Turquie attaque-t-elle les Kurdes ?

Depuis cinq jours, les combats font rage entre les Trucs et les Kurdes sur la frontière turco-syrienne. Pourquoi la région d'Afrine est-elle au cœur de ces combats ? "Afrine est une région symbolique car c'est la première région, depuis le début de la guerre, à avoir été directement administrée par une milice kurde, que la Turquie considère comme un groupe terroriste", explique Etienne Leenhardt, journaliste à France 2.

Les Kurdes voudraient y mettre en place une région autonome. "C'est inacceptable pour les Turcs", précise Etienne Leenhardt. Problème : les américains ont annoncé qu'ils allaient former 30.000 hommes parmi leurs alliés Kurdes. "Pourquoi les USA ne réagissent pas ?"; demande Anne-Sophie Lapix. "Les américains laissent faire les Turcs car ils n'ont aucune troupe et peu d'intérêts dans cette région d'Afrine", rappelle Etienne Leenhardt. Mais ils pourraient entrer dans le conflit si les Turcs décident d'attaquer la ville de Manbij, où les GI sont installés. Un entretien entre les deux présidents, Américain et Turc, sur la question est prévu dans la soirée de mercredi.

