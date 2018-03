Syrie : Macron et Trump exigent l'application du cessez-le-feu voté par le Conseil de sécurité de l'ONU

Les deux présidents ont évoqué des "bombardements indiscriminés contre les civils, en particulier dans la Ghouta orientale", a annoncé l'Elysée, vendredi.

"La France et les Etats-Unis ne toléreront pas l’impunité." Emmanuel Macron et Donald Trump se sont entretenus "sur la situation internationale, en particulier en Syrie", a annoncé l'Elysée, vendredi 2 mars. Le président de la République et son homologue américain ont exigé l’application immédiate de la résolution 2401 votée à l’unanimité par le Conseil de sécurité des Nations unies, qui a voté un cessez-le-feu d'un mois.

Les deux présidents évoquent des "bombardements indiscriminés contre les civils, en particulier dans la Ghouta orientale", et une "dégradation continue de la situation humanitaire". Ils "ont souligné la nécessité que la Russie exerce sans ambiguïté une pression maximale sur le régime de Damas pour que celui-ci exprime clairement son engagement à respecter la résolution du Conseil de sécurité", écrit l'Elysée.

Emmanuel Macron a fait part de "son extrême vigilance sur la question des armes chimiques". Il a "rappelé qu’une réponse ferme serait apportée en cas d’utilisation avérée de moyens chimiques entraînant la mort de civils, en parfaite coordination avec nos alliés américains".