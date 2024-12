Syrie : les rebelles jihadistes ont repris une partie d'Alep

En quelques jours, les rebelles jihadistes sont entrés dans Alep et contrôlent désormais une majeure partie de la ville, dont l’aéroport international. Une offensive surprise pour le régime de Bachar el-Assad.

Les jihadistes et les factions rebelles alliées viennent de prendre le contrôle de la majeure partie d’Alep et de son aéroport international. “Nous avons participé à l’opération de libération d’Alep pour chasser les milices iraniennes et les milices du Hezbollah, et pour mettre fin à l'oppression contre nos frères dans la ville d’Alep”, déclare un rebelle, membre du groupe Maghawir al-Sham, soutenu par la Turquie.

En guerre depuis treize ans

Cette offensive éclair a été lancée mercredi 27 novembre dans les provinces voisines, avant d’arriver jusqu'à Alep, la deuxième ville de Syrie. Un coup dur pour Bachar el-Assad, soutenu par la Russie, l’Iran et le Hezbollah Libanais. Plusieurs pays ont fait part de leur inquiétude face à l'évolution de la situation. La France a notamment appelé l'ensemble des partis à respecter le droit international humanitaire et à protéger les civils. Depuis 2011, la guerre a éclaté en Syrie contre le régime de Bachar el-Assad. Ces événements sont les premiers depuis de nombreuses années.

