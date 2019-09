Syrie : les oubliés d'Idleb

Fuir et trouver un refuge... C'est la quête permanente des miliers de Syriens pris au piège des combats dans la region d'Idleb.

Trouver un abri ou plutôt, le construire. À la pioche, Abou Ahmad creuse dans une grotte, un logement de fortune pour lui et sa famille, "Regardez, voilà dans quoi on habite. C'est ça notre vie, on n'a rien, c'est notre logement." déplore Khadija. Abou Ahmad, Khadija et leurs enfants, ont fui les bombardements du régime et de son allié russe dans le nord-ouest de la Syrie. Comme eux, des milliers de déplacés sont en quête d'un refuge. C'est le cas d'Oum Joumaa et de ses 6 enfants, SOT Oum Joumah, déplacée syrienne : "Nous sommes venus habiter ici, d'abord trois jours sous un olivier. Puis je me suis dit que ça suffisait alors j'ai demandé la permission et nous sommes venus habiter dans ce bus.", explique la mère de famille. 2 semaines après la trêve décrétée par la Russie, les combats ont repris à Idleb. Cette province échappe toujours au pouvoir de Bachar Al-Assad. Des groupes djihadistes en ont pris le contrôle : Parmi eux la branche syrienne d'al Qaida. Plus de 400 000 personnes ont fui les bombardements du nord-ouest de la Syrie ces 3 derniers mois.