Syrie : le pays est-il au bord du chaos ?

En Syrie, le régime de Bachar Al-Assad est-il sur le point de tomber ? Depuis la fin du mois de novembre, un groupe islamiste radical gagne du terrain, prenant ville après ville. Après Alep et Hama, ils sont maintenant aux portes de Homs. Une progression vers le sud qui est loin d’être terminée...

Le V de la victoire des rebelles... Les combattants salafistes poursuivent leur avancée éclair. Ce matin, ils sont à quelques kilomètres de Homs, troisième ville du pays. En une semaine, Alep au nord et Hama sont tombés et maintenant peut-être bientôt Homs à 150 km de la capitale de Damas. Leur objectif est de faire chuter Bachar Al-Assad et sa dynastie, au pouvoir depuis plus de 50 ans en Syrie.

La fin de la dynastie Assad

Les statues sont déboulonnées et traînées dans les rues. Dans la ville de Hama qui compte 500 000 habitants, les célébrations se font au son de tirs de Kalachnikov.

Étonnamment, il y a peu de résistance de l’armée syrienne. Des chars sont même abandonnés sur le bord des routes ou sur leur position. À Alep, la première grande ville reprise, des soldats du régime de Bachar Al-Assad font allégeance aux rebelles, changeant ainsi de camp.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.