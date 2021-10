Syrie : des bombardements de l'armée font huit morts dont cinq civils à Idleb, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme

Un nouveau drame touche la Syrie. Huit personnes parmi lesquelles cinq civils ont été tuées, mercredi 20 octobre, dans des bombardements de l'armée syrienne dans la région d'Idleb, bastion jihadiste et rebelle dans le nord-ouest de la Syrie. L'armée a pilonné un quartier animé de la ville d'Ariha, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), ajoutant qu'au moins deux enfants figuraient parmi les victimes. Les bombardements, qui ont touché la ville ravagée par la guerre au moment où des enfants se rendaient à l'école, ont également fait au moins 26 blessés, selon la même source.

Des scènes de chaos

Un journaliste de l'AFP sur place a vu au moins cinq cadavres et des scènes de chaos dans les rues d'Ariha, où les premiers secours soignaient les blessés. Il s'agit de l'un des incidents les plus meurtriers à ébranler l'accord de trêve d'Idleb, conclu en mars 2020 et négocié par la Turquie et la Russie, les deux principaux acteurs étrangers dans le conflit.

La région d'Idleb est l'une des dernières poches du territoire syrien à échapper au contrôle de Damas, plus de dix ans après le début d'une guerre qui a fait un demi-million de morts, selon l'OSDH. Ces bombardements interviennent peu après qu'un attentat à la bombe visant un bus de l'armée à Damas a fait au moins 13 morts, l'attaque de ce type la plus meurtrière dans la capitale depuis 2017.