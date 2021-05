Syrie : Bachar al-Assad réélu président avec 95,1% des voix

Les pays occidentaux ont jugé plus tôt que l'élection n'était "ni libre ni juste".

Ce sera son quatrième mandat. Bachar al-Assad a été réélu sans surprise président de la Syrie lors d'un scrutin tenu dans les régions sous contrôle du gouvernement. Le président du Parlement Hammoud Sabbagha a annoncé, jeudi 27 mai en conférence de presse, que le président réélu avait obtenu 95,1% des voix. Il a également rapporté que 14,2 millions de personnes avaient participé au scrutin, sur les 18,1 millions appelés théoriquement à voter, soit un taux de participation de 76,64%.

Les deux autres candidats qui se présentaient face à lui – considérées comme des faire-valoir – Abdallah Salloum Abdallah, ex-ministre et parlementaire, et Mahmoud Mareï, membre de l'opposition tolérée par le pouvoir, ont obtenu respectivement 1,5% et 3,3% de voix. Le scrutin excluait de facto les figures de l'opposition en exil, la loi électorale imposant aux candidats d'avoir vécu en Syrie dix ans consécutifs.

Plus tôt, Washington et les Européens avaient qualifié l'élection de "ni libre ni juste" et l'opposition avait dénoncé une "mascarade". "Vos opinions ne valent rien", avait alors répondu Bachar al-Assad.