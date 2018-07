Syrie : 440 casques blancs évacués

Pour le régime de Bachar al-Assad, ils étaient des terroristes, pour la communauté internationale ils étaient des héros. Des casques blancs syriens, 440 exactement, et leurs familles ont été évacués dans la nuit et dans le plus grand secret, lundi 23 juillet. Identifiés et pris en charge par des soldats israéliens, ils ont pu quitter la Syrie via la frontière israélienne sur le plateau du Golan pour rejoindre la Jordanie.

Sauver des vies après les bombardements

Cette opération est à l'initiative de l'Allemagne, du Royaume-Uni et du Canada au moment où le régime syrien resserre son étau sur les dernières zones aux mains des rebelles. Ces casques blancs sont des secouristes volontaires arrivés dans les zones rebelles en Syrie pour fouiller les gravats et extraire des survivants, risquant leur vie pour sauver celle des autres. Ces hommes et femmes bénévoles sont soutenus par plusieurs pays occidentaux. Depuis 2013, 250 d'entre eux ont été tués.

Le JT

Les autres sujets du JT